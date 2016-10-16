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Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал
Як передає replyua.net, відомий український воєнкор Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook розповів про мешканця Донбасу, тракториста Михайла, який протягом довгого часу вдало коригував артилерію бойовиків, що «сєпари» ледь не влучили у його власний будинок.

Сталося це близько півночі тридцятого серпня. Мешканці Авдіївки та десантники на «промці» добре пам'ятають ту пекельну ніч. Контррозвідники вичислили та затримали коригувальника. Журналіст вирішив розібратися, що ж спонукало донеччанина взяти участь у відтворенні пекла на землі. «Відповіддю відверто шокований: «Тому що «русский мир» - це добре. Хоча в Росії до людей ставляться, як до бидла, але зарплата ж втричі більше», - написав журналіст.

А далі, за його словами, був наступний шок: «Я не знаю, кто виноват в этой войне, но я вижу с телевизора, что, кто делает. Украинский обозреватель стоит на одном и том же фоне в течение двух недель. А донецкие новости показывают именно все с места событий. Я не вижу правды с Украины, я ее с «ДНР» вижу».
«Отже, «Сєпар-TV» продовжує зомбувати людей за спиною українських військ! І допомагає вербувати добровільних мальчишів-плохишів. Адже Михайло грошей за зраду Батьківщини не просив», – резюмував Андрій Цаплієнко.

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