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Фейгин прокомментировал поездку Савченко на Донбасс: удивительная наивность

Фейгин прокомментировал поездку Савченко на Донбасс: удивительная наивность
Адвокат Марк Фейгин прокомментировал поездку Надежды Савченко на Донбасс и назвал нардепа «удивительным человеком». Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, адвокат отметил, что ему непонятно, с какой целью Савченко ездила на оккупированные территории и встречалась с террористами.

«Надя по натуре удивительная личность, и ведь на Донбассе ее хотели изнасиловать и убить, но она поехала туда, чтобы поговорить с этим отребьем. Для меня это загадка. Непонятно, чем тогда я занимался долгое время, ведь, вроде как, я защищал ее от этого отребья», подчеркнул Фейгин. Также, по словам адвоката, он все-таки надеется, что у Савченко самые искренние мотивы на Донбассе, однако у нее мало что получится, поскольку террористы лишь марионетки в руках Кремля.

«Если у Нади благородные намерения, и она действительно хочет спасти пленных, то она выбрала самый тупиковый путь. Я ей много раз объяснял, что боевики ничего не решают, и, по большей части, это ханыги, иначе чего ради они стали бы стрелять в своих же», подчеркнул российский адвокат.

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