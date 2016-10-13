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Манн: Евробанк и ЕБРР выдают 300 миллионов евро кредита «Укрзализнице»

Манн: Евробанк и ЕБРР выдают 300 миллионов евро кредита «Укрзализнице»
Войцех Бальчун отчитался за 100 дней своего пребывания на посту президента «Укрзализницы». По интервью чувствуется что парень начинает понемногу звереть. На вопрос чего он успел добиться за свои 100 дней, он откровенно сказал, что он «наконец начал понимать украинский менталитет». Об этом на своей странице в Facebook пишет израильский политический аналитик Соломон Манн, передает replyua.net.

«Работать никто не желает, ответственность нести за свои поступки – тоже. В открытом эфире Войцех Бальчун признал, что нарушил трудовое законодательство, заставив менеджеров подписать заявления на увольнение по собственному желанию с открытой датой. В своем возмущенном посте в фейсбуке Бальчун пишет, что уволить никого не удается – сразу у каждого появляется бессрочный бюллетень и люди просто месяцами не выходят на работу и выжидают. Бальчун пишет что его рабочий день продолжается по 14-15 часов и работать в Украине адски трудно. «...так тяжело, как в Украине не работал раньше никогда и нигде...», – признается Бальчун в интервью.

«Тем не менее, под знаменитого иностранца Евробанк и ЕБРР выдают 300 миллионов евро кредита на очень выгодных условиях. Будем надеяться, что 7,5 миллиардов гривен не уйдут в песок, как это часто бывает в огромных госорганизациях Украины. Удачи, пан Бальчун!», – написал Соломон Манн.

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