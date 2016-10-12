Жебрівський запросив Олланда поагітувати на Донбасі

Як передає replyua.net, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський назвав умову, за якої можуть відбутися вибори на окупованих територіях Донецької області.
«Готовий проводити вибори на Донбасі тільки після того, як пан Олланд разом зі мною погодиться проводити на цих територіях передвиборчу агітацію. Ну, і нам ще потрібно буде там створити виборчі дільниці, сформувати комісії, актуалізувати списки виборців і так далі – для проведення демократичних виборів», – написав Жебрівський у Facebook.
За його словами, те ж саме він недавно пропонував колегам французького президента – Еро і Штайнмайєру. «Хто, як не французи та німці мають розуміти, що вибори – це вільне волевиявлення. Про який вільний вибір може йтися, якщо українська мова і українська символіка там сьогодні під забороною? А за їх використання на тій території – 100% гарантія зникнути десь у підвалах. Дуже прикро чути подібні заяви від європейських політиків такого рівня. Не може бути подвійних стандартів у президента країни, яка позиціонує себе еталоном демократії у світі», – обурився Павло Жебрівський.
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