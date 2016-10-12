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Сущенко вже 6 років працює у Франції - посол

Сущенко вже 6 років працює у Франції - посол
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон зазначила, що Роман Сущенко - досить відома особа у Парижі. Його знають як професіонала в області журналістики, який вже декілька років працює у Франції. Про це вона повідомила представникам агентства «Укрінформ», передає replyua.net.

«Він досить відома людина у Франції. Ми знаємо його ще з того часу, коли він працював у Києві. Посольство Франції в Україні тоді співпрацювало з ним. Вже на протязі шести років Роман Сущенко живе та працює журналістом у Франції. На свою діяльність він має відповідну акредитацію від МЗС Франції, його завжди помічають на різних прес-конференціях. Саме тому ми його знаємо як журналіста, який працює у нас», - зазначила Дюмон.

Вона зауважила, що влада Франції сильно занепокоєна тим, що досить відомого журналіста затримали в Росії та звинуватили в шпигунстві. «Ми сподіваємося, що ця ситуація вирішиться чесно, і Сущенко знову повернеться до Франції займатися журналістикою», - сказала посол. Як повідомлялося, Роман Сущенко – громадянин України, кореспондент «Укрінформу», який вже тривалий час живе та працює в Парижі. Його затримала ФСБ РФ та звинуватила у роботі на українську розвідку. ГУР Міноборони України спростувало цю інформацію.

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