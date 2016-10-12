Мінські угоди неефективні. Потрібно шукати нові шляхи - Безсмертний

Колишній представник української сторони в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Безсмертний Роман запропонував залишити спроби дотримання Мінських домовленостей та почати пошуки нових ключів, які дійсно ефективно будуть забезпечувати врегулювання збройного конфлікту на сході України. Про це він заявив під час розмови з кореспондентами, інформує replyua.net.
«У Мінських домовленостях прописаний порядок дій, який досі ніхто виконати не зміг. Спочатку потрібно встановити повний режим «тиші», потім досягти політичного врегулювання, після чого амністувати військовополонених та отримати доступ української влади до окупованих східних кордонів», - нагадав Безсмертний.
«Ще з початку 2016-го року вся суть існування мінських угод була втрачена. І рішення про продовження виконання домовленостей – це рішення лідерів «нормандського формату». А це означає, що за виконання «Мінську» тепер виступають тільки представники «нормандського формату» та тристоронньої контактної групи. До сьогодні перша вимога (дотримання безпеки) досі не реалізована. Ми постійно спостерігаємо, як та чи інша сторона конфлікту намагається це виконувати, але виходить в результаті лише частково. Дуже багато розмов про контроль над кордоном, амністію… Але зараз потрібно акцентуватися на пошуку нових ключів до вирішення проблеми на Донбасі», - зазначив він.
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