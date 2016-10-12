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ГПУ повідомила про ще одного учасника "цукрової мафії"

ГПУ повідомила про ще одного учасника "цукрової мафії"
Нещодавно до Генеральної прокуратури України надійшли матеріали, які свідчать про причетність одного з київських адвокатів до незаконної діяльності угрупування, яке навесні поточного року хотіло заволодіти цукром «Аграрного фонду» в Броварах, вартість якого перевищувала 500 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 12-го жовтня, повідомляє прес-центр ГПУ, передає replyua.net.

За даними Генпрокуратури, даний адвокат займався шахрайством з майном на суму біль ніж 200 мільйонів грн. Представники ГПУ наприкінці вересня провели у нього обшуки, в результаті яких було вилучено схеми рейдерських захоплень підприємств, декілька печаток різних господарств, декілька мобільних телефонів та SIM-карт для конспірування зв’язку.

«Матеріали доводять причетність адвоката до підробки документів, юридичному супроводі злочинної діяльності угрупування. Також він надавав консультації шахраям щодо обходу законів, забезпечував засобами злочинів, приховував ці засобі у себе для ускладнення процесу розслідування», - розповіли в Генпрокуратурі. Як зазначалося раніше, НАБУ повідомило про отримання доказової бази у справі заступника прокурора Київщини Колесника Олександра стосовно розкрадання цукру в «Аграрному фонді».

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