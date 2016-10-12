Зубко вважає, що Україна має примиритися з росіянами

Україна має примиритися з Росією. Не з владою, яка анексувала Крим та почала війну на Донбасі, а з народом, який залишається під впливом брехні російських пропагандистів. Про це заявив голова Міністерства регіонального розвитку України Геннадій Зубко, інформує replyua.net.
«Ще з 2014-го року Україна почала на війні втрачати своїх громадян, втрачати значну частину території, досі втрачає підприємства і як наслідок – економіку. Ми часто кажемо про те, що нам потрібен мир. Ми за нього боремося. Так, звісно, це правда. Мир має бути, але не з тими агресорами, які окупували Крим та розв’язали війну на Донбасі. Мир має бути з російським народом», - заявив він, відповідаючи на питання, чи потрібно досягати миру з РФ.
Міністр зазначив, що на сьогоднішній день Україна виконує всі зобов’язання, які вона на себе взяла, а саме: відведення військ на трьох ділянках в зона АТО, виконує вимоги щодо обміну військовополоненими, та дотримується режиму припинення вогню. «Потрібно навколо себе створювати території миру та розуміння. Захід напевно ще досі не усвідомив, яку загрозу Україна утримує з 2014 року, адже наразі залишається велика загроза розповсюдження війни по всій Європі», - зауважив Зубко.
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