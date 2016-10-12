У Криму нова хвиля обшуків

Сьогодні, 12-го жовтня, працівники ФСБ Російської Федерації проводять обшуки в житлових будинках кримських татар у селищі Строганівка та на масиві Кам’янка в передмісті Сімферополя. Про це у своєму Фейсбуці розповів кореспондент кримського телеканалу ATR Шевкет Наматуллаєв, передає replyua.net.
«Це нова хвиля пошуку «терористів». Можливо в цьому є якийсь зв'язок, але у ті люди, у яких наразі ФСБ-шники проводять обшуки, нещодавно прибули з Хаджу. Для того, щоб «справити більше враження», крім ФСБ до обшуків долучили і представників ОМОНу з автоматами в руках. У них навіть є своє поняті. Родичів тих людей, у яких проводять обшуки, до будинків навіть не підпускають», - повідомив він.
За словами журналіста, стався навіть такий випадок, що під час обшуку одного чоловіка до його будинку прийшла матір, яку співробітники ОМОНу поштовхали, після чого їй стало погано. Пізніше приїхали лікарі, але і їм не вдалося швидко отримати доступ, щоб оглянути потерпілу. Також Наматуллаєв заявив, що після завершення обшуків, деяких кримських татар відвезли до управління ФСБ. Як зазначалося, після незаконної анексії Криму російські спецслужби регулярно «ведуть полювання» на кримчан. За понад два роки окупації зникло безвісти багато кримських татар, деякі з затриманих сидять у в’язницях.
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