Зубко: легализация оружия возможно только при соблюдении некоторых правил

Чтобы в Украине был принят законопроект о легализации оружия, для начала необходимо усовершенствовать судебную и правоохранительную систему – провести реформы, а также легализация возможна лишь в том случае, если украинцы будут отвечать за применение и хранение оружия.
Как сообщает replyua.net, об этом заявил Геннадий Зубко в эфире канала NewsOne. По словам министра ЖКХ, регионального развития и строительства, люди должны получить такое право – владеть оружием, но украинцам нужно понять, что они сами будут нести ответственность и за хранение, и за применение оружия. «Проверка у медиков необходима, и в Украине уже есть закон о разрешении на огнестрельное или травматическое оружие, однако, по украинскому законодательству, человек, владеющий оружием, должен отвечать за это, и в Украине нужно совершенствовать работу правоохранительных структур, чтобы обезопасить граждан», подчеркнул Зубко.
Также он отметил, что должны быть созданы особые условия – судебные реформы в Украине работают плохо, и правоохранительные и судебные структуры не должны быть коррумпированными, и им нужно моментально реагировать на возникшую опасность.
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