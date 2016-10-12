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Муждабаев: Запад требует от Украины капитуляции

Муждабаев: Запад требует от Украины капитуляции
Минские договоренности Украине навязали под угрозой полномасштабной войны, а разоруживший Украину Запад отказывается от гарантий Будапештского меморандума, закрывает глаза на крах системы нераспространения ядерного оружия и фактически заставляет Украину капитулировать.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста, санкции вообще не мешают России, и она «прекрасно чувствует себя в Сирии», а Запад требует от Украины капитуляции, заставляет признать российские завоевания и допустить РФ к системе власти в Украине. «Если исполнить все наказания Запада, Украина закончится. Минские договоренности невыполнимы, а также несправедливы к жертве агрессии, и теперь это можно открыто признать. Пора прекратить что-то имитировать, надо выходить из минских договоренностей», пишет журналист.

Также Муждабаев отмечает, что Западу нужно напомнить о его гарантиях, и, если он называет то, что происходит на Донбассе, войной, лидеров боевиков – террористами, а Россию – агрессором, значит, он должен отвечать за эти слова. По мнению Муждабаева, теперь нужно вести любые переговоры с другой позиции – всегда требовать возвращения территорий, захваченных агрессором, и не только Донбасса, но и аннексированного Крыма.

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