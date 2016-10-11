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Випередили росіянок: Україна увійшла в ТОП-5 країн з найпривабливішими жінками

Випередили росіянок: Україна увійшла в ТОП-5 країн з найпривабливішими жінками
За даними одного з найбільших сайтів знайомств BeautifulPeople, Україна увійшла в ТОП-5 країн, де проживають найпривабливіші жінки, випередивши при цьому росіянок (Росія зайняла 10 сходинку рейтингу), передає replyua.net.

За словами керуючого директора BeautifulPeople Грега Ходжа, концепція BeautifulPeople.com була заснована на дуже простому принципі людської природи: ми всі хочемо бути з тим, кого знаходимо привабливим. Це дарвінізм, це мільйон років еволюції, хай не політ коректно, але це чесно.

«Кожен бажаючий зареєструватися на сайті завантажує фотографію і короткий опис про себе. Наступні 48 годин за нього голосують інші користувачі протилежної статі. І в разі схвалення анкети, нового користувача додають до мережі. Ви будете раді дізнатися, що жінки з України є одними з найкрасивіших у світі. Не повірите, але більше 60 відсотків анкет від українок отримують схвалення і позитивні відгуки. І це неймовірно високий показник, який істотно ставить українських жінок над росіянками, які значно поступаються, але ось чоловіки у вас підкачали, вони в ТОП-5 не потрапили», - сказав Ходж.

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