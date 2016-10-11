В Украине перестали выращивать чеснок

Около 90 процентов чеснока, потребляемого в Украине, было завезено из-за рубежа, остальные десять процентов на рынке – это чеснок от местного населения и производителей в соотношении 7 и 3 процентов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Агропортал, сегодня об этом рассказала Анна Морозова, представитель компании UkrUP. По ее словам, в Украине практически перестали выращивать чеснок, и только 7 процентов продаваемого в нашей стране продукта выращено обычными украинцами и еще три процента – местными производителями. «Ежегодно в Украину импортируется примерно десять тысяч тонн чеснока, и речь идет о сумме в восемь миллионов долларов, которые зарабатывает не украинский производитель, а производители из Египта и Китая», отметила Морозова. По ее словам, украинский чеснок пользуется популярностью у украинцев только до тех пор, пока на прилавках не появляется чеснок, выращенный в Египте или Китае.
Дело в том, что украинский чеснок не может продаваться круглый год, и он очень капризный в хранении, чего не скажешь о китайском продукте – он лежит на полках магазинов круглый год. Чтобы увеличить производство чеснока в Украине, требуются специальные склады, а также выведение определенных сортов.
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