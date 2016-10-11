«Град» не страшний: політики почали будувати собі бункери під землею

Уже тиждень у Києві шукають 30-річного бізнесмена, засновника коворкінгу «САД» на Петрівці Дениса Кожушко. Його батько має відношення до політики. Щоправда, рідні запевняють: версія зникнення сина – скоріше побутова. Так чи інакше, але напади на бізнесменів і їх викрадення стають в Україні мало не буденністю. Щоб себе убезпечити, підприємці тепер роблять «лайтбронь» авто, будують підземні спальні, а політики посилюють охорону собі і своїм рідним, передає replyua.net.
Зниклий Денис Кожушко зник на шляху в банк, після чого більше Дениса ніхто не бачив. Родичі одразу ж звернулися в поліцію, обдзвонили всі лікарні і об'їхали безліч дворів і підворіть Києва. Поліція не виключає і версію, що пропажа Дениса може бути пов'язана з комерційною або політичною діяльністю його батька Ярослава Кожушко, який є помічником-консультантом Олега Ляшка. Радикали поки не говорять про зникнення. «Поки нам нічого невідомо про зникнення Дениса», - сказав нам нардеп Ігор Мосійчук.
Не дивно, що після таких випадків бізнесмени і політики стали більше замислюватися про власну безпеку. Вони встановлюють броню на свої автомобілі і навіть риють бункери під будинками. «У мене Toyota Corolla. Я зараз заганяю її на СТО, де будуть встановлювати спеціальні броньовані стекла і двері. Це захистить від пістолетних пострілів, але від автомата, звичайно, не захистить», - розповів журналістам власник мережі автомийок Андрій.
На СТО підтверджують: останнім часом водії стали частіше звертатися за бронюванням своїх машин. «У нас тільки на цьому тижні вже замовлені два автомобіля. Зрозуміло, від попадання куль 100% не захистять, але удар битою і постріл з травматичного пістолета витримають», - запевнили в одній зі столичних СТО.
«Нещодавно мене намагалися підрізати на дорозі, і я мало не потрапив в канаву, навіть по колесах намагалися стріляти. Після цього вирішив поставити посилені шини – і на дорозі стійкіше, і сім'я за мене турбуватися не буде», - поділився з нами на умовах анонімності один з приватних підприємців. Залежно від радіуса колеса і виробника вартість однієї такої шини варіюється від 5 тисяч гривень до1600 євро.
Експерт з безпеки Сергій Шабовта підтверджує, що зростання криміналу змусило, як бізнесменів, так і політиків захищатися. «Політики зараз посилюють охорону, розширюють автопарк позашляховиками з сек'юріті, причому не тільки для себе, але і для своїх сімей. Багато перевіряють, чи не ведеться за ними приховане спостереження. Для цього наймають колишніх співробітників спецслужб, які перевіряють будинки і офіси на наявність жучків. Багато приховують свої переговори всілякими заглушками, причому грошей на ці заходи не шкодують. За мінімальними розцінками, бюджет посиленої охорони – від 10 тисяч доларів на місяць», - говорить Шабовта.
Самі політики підтверджують, що змушені йти навіть на нетрадиційні методи безпеки. «Зараз мої знайомі встановили в будинку броньовані ролети на вікна. Кажу: навіщо? Відповідають: страшно. Особливо якщо вдома тільки дружина і діти, вони до вікон навіть боялися підходити. Не так давно в їхньому селищі пограбували будинок, зайшли вночі, господарів зв'язали, винесли все. Добре, що не вбили. Охорона містечка просто не справляється», - розповідає один з колишніх політиків.
Більш того, він запевняє, що в моду нині повернулися бункери. І це підтверджують в компаніях, які займаються підземними спорудами. «Попит на підземні споруди виріс приблизно на 10%. Якщо раніше побоювалися армагедона і всього такого, то зараз – грабіжників і війни. Роблять як цілі кімнати з усіма зручностями і навіть інтернетом, так і сховища для грошей і коштовностей», - розповіли фахівці.
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