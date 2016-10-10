Міносвіти змінює правила вступу до ВНЗ держави

У 2017-му році абітурієнти матимуть право подавати документи на вступ до ВНЗ України максимум на три різні спеціальності. Кількість заяв обмежена до семи. Про це говорили під час засідання групи по питаннях доопрацювання вимог прийому вступників до вищих навчальних закладів у наступному році, інформує прес-центр Міністерства освіти України, передає replyua.net.
Відповідно до такого рішення, кількість заяв у наступному році значно скоротиться, порівнюючи з минулорічними вимогами. У 2016 році абітурієнти мали право подавати до 15-ти заяв на 5 різних спеціальностей, без обмежень в кількості вишів. «Таке нововведення покращить та полегшить процедуру вступу до ВНЗ. Абітурієнтам буде простіше вибрати та сконцентрувати свою увагу на більш вузькому списку бажаних спеціальностей», - зазначив проректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Подати документи на вступ до ВНЗ України зможуть ті люди, які в 2016 та 2017 роках мають або матимуть успішні результати на Зовнішньому незалежному оцінюванні. Також безкомпромісною умовою для вступу буде наявність сертифікату по українській мові та літературі. Наступного року абітурієнти з окупованих територій матимуть можливість вступати до українських вишів за спеціальними умовами.
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