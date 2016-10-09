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На вокзалах, билетах, поездах и станциях исчезнет информация на русском языке

На вокзалах, билетах, поездах и станциях исчезнет информация на русском языке
До конца этого года «Укрзализныця» полностью избавится от информации на русском языке, также русский язык полностью исчезнет с табло украинских вокзалов и с билетов на поезда, а еще власти переименуют все станции и вокзалы, которые попадают под законопроект о декоммунизации.

По информации replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сегодня написал Владимир Омелян. По словам министра инфраструктуры, теперь всю информацию для украинских и иностранных пассажиров будут предоставлять только на английском и украинском языке. На всех вокзалах и на табло информацию о расписании поездов на русском языке предоставлять не будут, сообщает Омелян. Также в рамках законопроекта о декоммунизации в ближайшее время планируется переименовать десятки станций в Украине.

Омелян пишет: «За один день такие изменения не произойдут, и все будет проводиться постепенно, в несколько этапов. Также к концу этого года все пассажирские поезда в Украине станут более современными – из вагонов исчезнут занавески, пыльные одеяла и перьевые подушки. Работа по этому вопросу уже идет». В поездах будет европейский сервис, отметил министр.

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