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Уровень бедности в Украине возрос в два раза

Уровень бедности в Украине возрос в два раза
За один год число людей, живущих за чертой бедности, в Украине увеличилось ровно в два раза. Как передает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, такие данные предоставляют в Институте демографии и социальных исследований имени Птухи. Согласно последним данным, год назад за чертой бедности жили чуть больше 28 процентов украинцев, а сейчас их стало 58 процентов.

Однако, по словам сотрудников института, относительный показатель бедности в Украине почти не меняется. В настоящий момент за чертой бедности проживают около 23 процентов семей, где есть пенсионеры, и около 38 процентов семей с двумя детьми. Что касается относительного показателя бедности, который в нашей стране не меняется, то такой критерий вообще не может отражать число граждан, которым денег не хватает даже на продукты питания.

Этот показатель демонстрирует процент граждан, которые умудряются выживать с доходами, которые ниже средних стандартов развитого общества. По словам Светланы Поляковой, ведущего научного сотрудника института, показатель бедности в Украине вырос ровно в два раза, и это только за последний год. Также растет и уровень бедности, определяющийся по критериям ООН.

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