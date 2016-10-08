Перемирие, говорите: Только в один Свердловск из России прибыло 8 танков и 10 вагонов с боеприпасами – блогер



Из России на оккупированные части Донбасса боевикам прибыла очередная партия подкрепления, в том числе тяжелое вооружение и ГСМ. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский блогер передает replyua.net.



Так, в Свердловск боевикам привезли 8 танков, 10 вагонов с боеприпасами и запасные части к БМП. А в Иловайск пригнали 20 танков, 5 установок «Град» на платформах, 8 цистерн с горюче-смазочными материалами. «Это, если кто не понял, такое проявление российского миролюбия, воли к прекращению огня и вообще отводу вооружений и прекращению обстрелов», – прокомментировал Сазонов.



«Грады» и танки, подчеркивает блогер, это вообще наступательное вооружение, которое Россия гонит в ОРДЛО просто на выставку достижений народного хозяйства. Нет, ребята, никакого мира на приемлемых для независимой Украины условиях не будет. Не воспринимают в Кремле независимую Украину, как реальность. По их логике, они пытаются усмирить взбунтовавшегося вассала. И пока не останутся без зубов – не успокоятся, резюмировал Кирилл Сазонов.



Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Из России на оккупированные части Донбасса боевикам прибыла очередная партия подкрепления, в том числе тяжелое вооружение и ГСМ. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский блогер Кирилл Сазонов Так, в Свердловск боевикам привезли 8 танков, 10 вагонов с боеприпасами и запасные части к БМП. А в Иловайск пригнали 20 танков, 5 установок «Град» на платформах, 8 цистерн с горюче-смазочными материалами. «Это, если кто не понял, такое проявление российского миролюбия, воли к прекращению огня и вообще отводу вооружений и прекращению обстрелов», – прокомментировал Сазонов.«Грады» и танки, подчеркивает блогер, это вообще наступательное вооружение, которое Россия гонит в ОРДЛО просто на выставку достижений народного хозяйства. Нет, ребята, никакого мира на приемлемых для независимой Украины условиях не будет. Не воспринимают в Кремле независимую Украину, как реальность. По их логике, они пытаются усмирить взбунтовавшегося вассала. И пока не останутся без зубов – не успокоятся, резюмировал Кирилл Сазонов.