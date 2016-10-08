валюта
СпецтемаТимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Перемирие, говорите: Только в один Свердловск из России прибыло 8 танков и 10 вагонов с боеприпасами – блогер

Перемирие, говорите: Только в один Свердловск из России прибыло 8 танков и 10 вагонов с боеприпасами – блогер
Из России на оккупированные части Донбасса боевикам прибыла очередная партия подкрепления, в том числе тяжелое вооружение и ГСМ. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский блогер Кирилл Сазонов, передает replyua.net.

Так, в Свердловск боевикам привезли 8 танков, 10 вагонов с боеприпасами и запасные части к БМП. А в Иловайск пригнали 20 танков, 5 установок «Град» на платформах, 8 цистерн с горюче-смазочными материалами. «Это, если кто не понял, такое проявление российского миролюбия, воли к прекращению огня и вообще отводу вооружений и прекращению обстрелов», – прокомментировал Сазонов.

«Грады» и танки, подчеркивает блогер, это вообще наступательное вооружение, которое Россия гонит в ОРДЛО просто на выставку достижений народного хозяйства. Нет, ребята, никакого мира на приемлемых для независимой Украины условиях не будет. Не воспринимают в Кремле независимую Украину, как реальность. По их логике, они пытаются усмирить взбунтовавшегося вассала. И пока не останутся без зубов – не успокоятся, резюмировал Кирилл Сазонов.

Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 окт 2016
28308

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Держсекретар США Керрі звинуватив Росію у військових злочинах в Сирії. Військову інтервенцію Росії в Сирії слід розслідувати, як серії військових злочинів, заявив Держсекретар США Джон Керрі,

08 окт 2016
12479

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь


Свежие новости

Польща завжди буде засуджувати окупантів - Мацеревич

В Одессе новый погодный «апокалипсис»

Перемирие, говорите: Только в один Свердловск из России прибыло 8 танков и 10 вагонов с боеприпасами – блогер

В районі Петрівського готують пост для СММ ОБСЄ

В США снова обвинили РФ в хакерской атаке

МЗС РФ обурене заявами США щодо російських хакерів

Кирило Сазонов: В України є шанс отримати дешевий газ, а Росію лишити з носом

Яременко: Запад начинает трезветь

Активісти в Києві прирівняли законопроект №3587 до подій на "Революції гідності"

Унікальна база для паралімпійців залишилася в Криму, – Федина

Гидрометцентр: на смену дождям приходит холодный циклон

Торжественное обещание Саакашвили

В США отказались заводить уголовное дело на Брэда Питта

СММ ОБСЄ не отримала доступ до Золотого

Боровой: чем закончится противостояние РФ и США

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Артур Герасимов: Президент хочет, чтобы КСУ стал доступным для всех украинцев

Чергова партія "подарунків" від РФ для окупантів Донбасу - ГУР

В Украине появились очень дешевые авиабилеты

Новини з зони АТО за минулу добу (07.10.16)

 Новости за день