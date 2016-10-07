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«Укрзализныця» запустит дополнительные скоростные поезда

«Укрзализныця» запустит дополнительные скоростные поезда
Пресс-служба «Укрзализныци» сообщает о том, что на некоторых маршрутах появятся дополнительные скоростные поезда, кроме того, будут введены и новые маршруты для скоростных составов. Как сообщает replyua.net, уже скоро завершится плановый ремонт электропоездов Экр-1 Тарпан и Хюндай Ротем, и по два таких состава начнут курсировать до Львова и Харькова.

Кроме того, руководство компании анонсировало продление маршрута скоростного поезда на ветке Дарница-Тернополь, и теперь состав будет курсировать до Львова. Не исключено, что в ближайшее время компания запустит дополнительные скоростные поезда до Кривого Рога. В пресс-службе подчеркнули, что девять из десяти скоростных составов Хюндай уже прошли плановый ремонт, и их готовят к эксплуатации. Кроме того, заканчиваются плановые ремонтные работы на втором электропоезде Экр-1, который выпускает Крюковский завод.

Этот состав будет введен в эксплуатацию предположительно в конце текущего месяца. Напомним, что ранее власти Киева анонсировали появление новой железнодорожной ветки, которая соединит столицу с аэропортом «Жуляны», и пассажиры смогут добираться до города и до аэропорта на электричке.

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