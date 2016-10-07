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Штраф за водіння у стані сп'яніння може зрости до 102 тисяч гривень

Штраф за водіння у стані сп'яніння може зрости до 102 тисяч гривень
У тому випадку, якщо причиною ДТП стане водій, який за кермом знаходиться у нетверезому стані, і в цій аварії будуть потерпілі, то такому водію може загрожувати позбавлення волі або штраф у розмірі 102 тисячі грн. Таку міру покарання пропонують ввести в якості доповнення до статті 286 Кримінального Кодексу України, інформує «Автоцентр», передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що внесення відповідних змін до Кримінального Кодексу посилять рівень відповідальності за водіння автотранспорту в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння чи під впливом будь-який інших психотропних речовин. Дане посилення поширюватиметься лише у випадку, якщо «несвідомий водій» спричинив ДТП, у якому люди отримали тілесні ушкодження мінімум середньої тяжкості.

Відповідно до цього проекту, пропонується за таке порушення запровадити штраф у розмірі від 4-х до 6-ти неоподаткованих прожиткових мінімумів громадян України (від 68-ми тисяч до 102-х тисяч гривень). Крім штрафу передбачаються покарання у вигляді виправних робіт строком на 2 роки; позбавлення вол строком до 6-ти місяців; обмеження волі до трьох років та позбавлення можливості керувати автомобілем до трьох років.

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