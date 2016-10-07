валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Штраф за вождение в нетрезвом виде может увеличиться в несколько раз

Штраф за вождение в нетрезвом виде может увеличиться в несколько раз
«Автоцентр» сообщает о том, что в дополнение к статье 286 УК Украины может быть внесен еще один пункт, согласно которому пьяные водители будут платить штраф в размере 102 тысяч гривен в случае, если во время езды в нетрезвом состоянии они попали в ДТП с пострадавшими.

По информации replyua.net, в статью Уголовного кодекса уже в ближайшее время могут внести некоторые изменения, которые приведут к усилению ответственности за езду в нетрезвом состоянии. Нужно отметить, что после повышения размера штрафов число водителей, севших за руль в пьяном виде, в Украине не сократилось, и такие «автолюбители» готовы платить и 3, и 5, и 10 тысяч гривен, однако правительство продолжит усиливать меры наказания и штрафы. Штраф в сто тысяч гривен будут платить виновники дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

За такое нарушение предлагается вводить штрафы от 4 до 6 тысяч необлагаемых минимумов (до 102 тысяч гривен), а также наказывать пьяных водителей и другими способами – отправлять на исправительные работы на срок до 2 лет, арестовывать на срок до 6 месяцев, а также лишать водительских прав на три года.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 окт 2016
94754

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли

06 окт 2016
25580

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Юлия Тимошенко заявила о том, что Президент Украины Петро Порошенко проявляет заинтересованность в нестабильности Украины, в частности, в вооруженном конфликте на востоке нашей страны и в торговых


Свежие новости

Нобелівську премію миру віддали президенту Колумбії

Госдеп США отказался конфликтовать с Россией из-за Сирии

ГПУ затримала адвоката-шахрая

"Беркутівець" розповів про деталі лютого 2014-го

В Венгрии появились новые рабочие места для украинцев

Активисты партии "Братство" с пилами и болгаркой требовали снести забор Интера в Киеве - фоторепортаж

Тымчук: вездесущие украинские диверсанты

11:00 - початок розведення військ в районі Петрівського

«Укрзализныця» запустит дополнительные скоростные поезда

25 років хитрощів та підготовки до війни РФ - Петренко

В центре Одессы рушится дом, признанный аварийным много лет назад, - жители в панике

У Шона Пенна появилась молодая любовница

Штраф за водіння у стані сп'яніння може зрости до 102 тисяч гривень

Штраф за вождение в нетрезвом виде может увеличиться в несколько раз

«Ігри патріотів» у Верховній Раді

День Гідності та Свободи 2016

В Украине появился еще один праздник

Російська преса готує нову порцію брехні проти Сущенка - Фейгін

Ученые: люди не могут жить больше 115 лет

Шевченко: сборная не смогла выиграть из-за усталости

 Новости за день