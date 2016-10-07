Штраф за вождение в нетрезвом виде может увеличиться в несколько раз

«Автоцентр» сообщает о том, что в дополнение к статье 286 УК Украины может быть внесен еще один пункт, согласно которому пьяные водители будут платить штраф в размере 102 тысяч гривен в случае, если во время езды в нетрезвом состоянии они попали в ДТП с пострадавшими.
По информации replyua.net, в статью Уголовного кодекса уже в ближайшее время могут внести некоторые изменения, которые приведут к усилению ответственности за езду в нетрезвом состоянии. Нужно отметить, что после повышения размера штрафов число водителей, севших за руль в пьяном виде, в Украине не сократилось, и такие «автолюбители» готовы платить и 3, и 5, и 10 тысяч гривен, однако правительство продолжит усиливать меры наказания и штрафы. Штраф в сто тысяч гривен будут платить виновники дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
За такое нарушение предлагается вводить штрафы от 4 до 6 тысяч необлагаемых минимумов (до 102 тысяч гривен), а также наказывать пьяных водителей и другими способами – отправлять на исправительные работы на срок до 2 лет, арестовывать на срок до 6 месяцев, а также лишать водительских прав на три года.
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