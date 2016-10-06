валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Міністерство освіти заборонило посібник з російської мови Коченгиної

Міністерство освіти заборонило посібник з російської мови Коченгиної
Шкільний посібник для російської мови 3-го класу Коченгиної М. В. вилучили з використання у загальноосвітніх навчальних закладах України. Як повідомляє replyua.net, педагогічна комісія початкового навчання скасувала рекомендацію для використання у школах посібника «Русский язык. 3 класс: отрывные карточки: к учеб. Е. И. Самоновой, В. И. Стативки, Т. В. Поляковой».

Прес-центр Міністерства освіти та науки України на своєму веб-сайті повідомляє, що даний посібник вийшов у світ на початку 2014 року в видавництві «Ранок». Всі книжки були вилучені у зв’язку з невідповідністю їх змісту основам патріотичного виховання в Україні. У них були картинки з державними символами Російської Федерації.

Відповідні листи з попередженням про заборону використання вищезазначеного посібника було надіслано до обласних органів влади. Також попередження отримали і директора інститутів післядипломної освіти, директора науково-методичних центрів та завідувачі методкабінетів. В той самий час, як повідомляє Інститут модернізації змісту освіти, видавництво «Ранок» вже потурбувалося про те, щоб прибрати всі одиниці посібників з продажу на українському ринку. Також Інститут закликає замінити всі вправи у підручниках, які містять російську символіку.

Горячая тема: Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
27080

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U

05 окт 2016
11999

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


Свежие новости

Кирило Сазонов: Всі побоювання щодо віз з РФ – не більше, ніж вигадки

ВЦИОМ: россияне отказываются верить в причастность Кремля к авиакатастрофе на Донбассе

МЗС Росії бореться проти гоніння російськомовного населення в Україні - Келін

Гидрометцентр: 7 октября в Украине ожидаются заморозки

Сергій Лещенко пояснив, чому парламент «провалив» голосування по забороні російських артистів

США спостерігає за спробами знищити незалежність НАБУ

Невзоров о детских «Буках»: все они понимают, однако им это нравится

Муждабаєв: Рада «дограється» і в Києві на Євробачення-2017 висадиться агітбригада «русского мира»

Украина может получить от ЕС 7 миллиардов евро

Новини з зони АТО за минулу добу (05.10.16)

Рада не наважилася заборонити гастролі «пропутінських» артистів в Україні

Міністерство освіти заборонило посібник з російської мови Коченгиної

В 2017 году в Украине начнут выпускать вертолет «будущего»

Джоли идет на примирение с Энистон, чтобы засудить Питта

На тілі звинуваченого Росією в тероризмі Панова сліди від "слідчих дій"

Пока Меркель подписывает антироссийские санкции – бывший канцлер Шредер пожимает руку Медведеву

Розенко: деньги на индексацию пенсий еще не нашли

Над станцією "Героїв Дніпра" ТРЦ не будують - Кличко

В місті «сірої зони» Щасті досі більшість в міськраді мають регіонали і комуністи. Кому це вигідно?

Пионтковский: Путин продемонстрировал знак отчаяния

 Новости за день