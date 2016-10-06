Міністерство освіти заборонило посібник з російської мови Коченгиної

Шкільний посібник для російської мови 3-го класу Коченгиної М. В. вилучили з використання у загальноосвітніх навчальних закладах України. Як повідомляє replyua.net, педагогічна комісія початкового навчання скасувала рекомендацію для використання у школах посібника «Русский язык. 3 класс: отрывные карточки: к учеб. Е. И. Самоновой, В. И. Стативки, Т. В. Поляковой».
Прес-центр Міністерства освіти та науки України на своєму веб-сайті повідомляє, що даний посібник вийшов у світ на початку 2014 року в видавництві «Ранок». Всі книжки були вилучені у зв’язку з невідповідністю їх змісту основам патріотичного виховання в Україні. У них були картинки з державними символами Російської Федерації.
Відповідні листи з попередженням про заборону використання вищезазначеного посібника було надіслано до обласних органів влади. Також попередження отримали і директора інститутів післядипломної освіти, директора науково-методичних центрів та завідувачі методкабінетів. В той самий час, як повідомляє Інститут модернізації змісту освіти, видавництво «Ранок» вже потурбувалося про те, щоб прибрати всі одиниці посібників з продажу на українському ринку. Також Інститут закликає замінити всі вправи у підручниках, які містять російську символіку.
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