Пономарь: работа по санкциям ведется каждый день

Насыщенная и интересная неделя уже пересекла экватор, и сегодня очень много важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, вчера в Берлине прошла встреча «Большой пятерки», на которой даже не присутствовали главы внешнеполитических ведомствах, поэтому бессмысленно говорить об итогах. Как отмечает эксперт, ежедневно США и Европа будут вести переговоры по антироссийским санкциям, и это продлится до саммита, который начнется 20 октября. Две новости пришли из ООН, добавляет Пономарь, - новым генсеком организации избрали Антониу Гутерреша, бывшего португальского премьер-министра. Тутд аже ничего комментировать не надо, считает Пономарь, поскольку возможности у ООН теперь ограниченные, но португалец будет не хуже Пан Ги Муна.
Кроме того, ООН закончила расследование по гумконвою в Алеппо – его атаковали с воздуха. В Украине тоже есть новости, пишет эксперт. Мы подписали Европейское соглашение по передаче заявлений о правовой помощи. Теперь Украина также является ассоциированным членом организации по ядерным исследованиям в Европе, и украинские ученые получат доступ ко множеству программ и проектов.
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