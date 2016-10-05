Сім’я екс-глави МВС Захарченко розгорнула торгівлю «Кращими цуценятами Росії»

Ціна собак породи «мельтезе» стартує від 40 тисяч рублів, це близько 16 тисяч гривень. Дружина екс-глави МВС України Віталія Захарченка Людмила взялася за старе – відкрила в Москві розплідник і торгує собаками, передає replyua.net.
Ціна одного цуценяти на сайті Людмили Захарченко стартує від 40-50 тисяч рублів, що близько 16-21 тисячі гривень.
Після Євромайдану Віталій Захарченко з дружиною Людмилою, донькою Вікторією і її чоловіком Іллєю втекли до Москви. Людмила ще протягом півроку торгувала тваринами в Україні, а в грудні 2014 року стало відомо, що вона продала розплідник. Як виявилося, вона просто перевезла тварин в столицю Росії, а зараз роз'їжджає по міжнародних виставках.
На сайті Людмили Захарченко є інформація, що собаки були представлені на «Чемпіонаті світу 2016», який проходив в Росії, а місяць тому собаки побували на виставці в Південній Кореї. В інтернеті її титуловані собаки продаються за ціною в 40-50 тисяч гривень. Серед заслуг вихованців перераховані перемоги в таких номінаціях як «Краща собака Росії», «Кращий кобель Росії», а також «Краще цуценя».
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