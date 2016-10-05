Мотиль: Україні пощастило з її нещастям

Оглядач видання Foreign Policy Олександр Мотиль аналізує ситуацію, в яку потрапила українська держава і шукає, які саме шляхи виходу з неї вказує світова історія, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами Мотиля, офіційна анексія Криму та неофіційна – частини Донбасу, смерті тисяч українців не залишили байдужими світову спільноту і вона намагається надати всебічну підтримку нашій державі. Тим більше, що не лише в Києві, а і в інших світових столицях не знають що робити з більш як тридцятьма тисячами озброєних російських бойовиків і нелояльним регіоном. Усунувши Крим і Донбас з політично-електоральної карти України, Путін практично залишив відкритим шлях європейської інтеграції, який раніше цими силами блокувався.
Як стверджує оглядач, практично аналогічна ситуація складалась свого часу у Німеччині, розділеній після Другої світової війни. Низка німецьких федеральних канцлерів можуть багато чому навчити політикум сучасної України. Наприклад, Конрад Аденауер покаже, як з гідністю пережити втрату частини території. Віллі Брандт продемонструє приклад успішного ведення переговорів із тими, хто артикулює інтереси протилежної сторони. І, нарешті, у Гельмута Коля можна перейняти досвід приєднання втрачених територій. І, хоча всі історичні паралелі зазвичай доволі умовні, українські громадяни мають бути готовими пройти той самий шлях, що і свого часу німці.
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