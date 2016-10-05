валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

ФСБ РФ затримала Карякіна

ФСБ РФ затримала Карякіна
За інформацією від силових відомств України, ФСБ Росії затримала на території Ростова-на-Дону самопроголошеного «керівника парламенту ЛНР» Карякіна Олексія. Про це сьогодні, 5-го жовтня, повідомляє видання DT.UA, посилаючись на власні джерела у силових відомствах, передає replyua.net.

«Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала у Ростові так званого «голову парламенту ЛНР» Карякіна Олексія ще два дні тому. Пізніше російські ЗМІ поширили чутки про те, що він нібито перейшов на сторону України, відхрестившись від «Новоросії», - повідомило джерело. «У нас є припущення, що це запланована спецоперація по зачистці керівницького складу «ЛНР». Це щось схоже на попередній випадок з повішенням «керівника уряду». Також є припущення, що головна мета операції – це дискредитація влади України. Спецслужби РФ можуть зробити що завгодно, наприклад вбити Карякіна на території України і «повісити» це на Київ», - зазначив співрозмовник.

Дещо згодом представник СБУ Гітлянська Олена повідомила, що Карякін не звертався до української сторони, і за даними Служби безпеки, на підконтрольній Києву території України його не було. Проте сам Карякін в соцмережі «ВКонтакті» заперечує таку інформацію.

Горячая тема: Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 окт 2016
41915

Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

По словам политика, доктора юридических наук Степана Гавриша, все действия Путина направлены на то, чтобы получить Украину в качестве своеобразной полуколонии. О вероятности привлечения к


Свежие новости

В Крыму очередной блэкаут

Эксперт: Саудиты и турки уже отложили большие суммы на покупку украинской земли

В Киеве назревает экологический скандал

ФСБ РФ затримала Карякіна

Кабмін підтримав проект закону щодо змін у професійно-технічній освіті

Кейн: Трамп – это маньяк, который развяжет ядерную войну

Боязнь показаться слабым перед Западом – сдерживает Путина убрать главарей «ЛНР» и «ДНР»

Новини з зони АТО за минулу добу (04.10.16)

Депутат: Путин не сможет стать партнером Евросоюза

«Укрзализныця» анонсировала выход на новый маршрут поезда Шкода

Кабмін готовий змінити "закон Савченко"

Жорстка заява Керрі в Брюсселі змінила тональність відносин Москви і Вашингтона – Портніков

Гройсман отримав докази корумпованості керівників ДФС

Кандидати в віце-президенти США обрушилися з критикою на Росію

Журналист: новая холодная война

Український парламент закликає світову спільноту засудити Росію через переслідування українців

Візами з Росією Україна намертво відріже Крим – експерт

Українська влада просить світ захистити права людини в Криму

Число жертв мощнейшего урагана Мэттью продолжает расти

Полторак: Украина ждет вооружение от США

 Новости за день