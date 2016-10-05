ФСБ РФ затримала Карякіна

За інформацією від силових відомств України, ФСБ Росії затримала на території Ростова-на-Дону самопроголошеного «керівника парламенту ЛНР» Карякіна Олексія. Про це сьогодні, 5-го жовтня, повідомляє видання DT.UA, посилаючись на власні джерела у силових відомствах, передає replyua.net.
«Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала у Ростові так званого «голову парламенту ЛНР» Карякіна Олексія ще два дні тому. Пізніше російські ЗМІ поширили чутки про те, що він нібито перейшов на сторону України, відхрестившись від «Новоросії», - повідомило джерело. «У нас є припущення, що це запланована спецоперація по зачистці керівницького складу «ЛНР». Це щось схоже на попередній випадок з повішенням «керівника уряду». Також є припущення, що головна мета операції – це дискредитація влади України. Спецслужби РФ можуть зробити що завгодно, наприклад вбити Карякіна на території України і «повісити» це на Київ», - зазначив співрозмовник.
Дещо згодом представник СБУ Гітлянська Олена повідомила, що Карякін не звертався до української сторони, і за даними Служби безпеки, на підконтрольній Києву території України його не було. Проте сам Карякін в соцмережі «ВКонтакті» заперечує таку інформацію.
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