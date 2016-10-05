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Кабмін підтримав проект закону щодо змін у професійно-технічній освіті

Кабмін підтримав проект закону щодо змін у професійно-технічній освіті
Під час засідання Кабінету міністрів було підтримано проект закону Міністерства освіти та науки «щодо професійної освіти». Дане рішення уряд прийняв сьогодні, 5-го жовтня, повідомляє replyua.net.

Під час презентації законопроекту голова Міністерства освіти та науки Лілія Гриневич пояснила, що він спрямований для подолання головних проблем, які стоять сьогодні перед професійною технічною освітою, а саме: система освіти застаріла та не відповідає сучасним вимогам ринку праці, проблема з управлінням та фінансування профтехосвіти у зв’язку з децентралізацією, яка відбувається в Україні. «Даний закон має вирішити проблему двох гілок освіти: професійної технічної освіти та вищої профосвіти. У законі зазначено, що керування професійною освітою будуть на обласному рівні, у деяких випадках – на рівні міст та обласних центрів», - зазначила Гриневич.

Як зазначалося раніше, професійно-технічна освіта наступного року буде отримувати фінансування з декількох потоків. «Перший потік» – це державна субвенція на здобуття повної загальної середньої освіти у професійному навчальному закладі. Другий – два різних види замовлення на підготовку робочих кадрів: держзамовлення, яке передбачає професії національного значення, та регіональне замовлення, яке здійснює кожна окрема область.

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