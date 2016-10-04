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Які були б результати, якщо парламентські вибори провести сьогодні? - опитування

Які були б результати, якщо парламентські вибори провести сьогодні? - опитування
В тому випадку, якби вибори до Верховної Ради України були проведені на початку жовтня, то до парламенту за партійними списками увійшло б сім політичних партій. Про це можна дізнатися з результатів соціологічного опитування, який було проведено Київським міжнародним інститутом соціології минулого місяця, інформує replyua.net.

У результатах опитування зазначається, що найбільшу кількість голосів отримали б ВО «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка» та «Опоблок». «За декілька останніх місяців довіра народу до фракції «Батьківщина» певною мірою впала. В той самий час як довіра до «Блока Петра Порошенка» збільшилася», - йдеться у повідомленні інституту.

За той самий період ставлення українських громадян до «Радикальної партії», «Опозиційного блоку» та «Самопомочі» майже не змінилось. Відповідно до результатів соцопитування, якби парламентські вибори пройшли б на початку жовтня, то серед всіх повнолітніх опитаних майже 6% просто б зіпсували бюлетені. Понад 22 відсотки громадян взагалі б не «тратили час на безглузді речі», тобто не йшли на голосування. Близько третини опитаних так і не визначилися, за кого вони б хотіли голосувати. Якщо не брати до уваги вищезазначених осіб, то конкретні голоси віддали б 41% виборців. І в такому випадку б до Верховної Ради потрапило б сім політичних сил (по порядку за лідерством): «Батьківщина», БПП, «Опозиційний блок», «Самопоміч», «Радикальна партія», «Громадянська позиція», «За життя».

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