Богдан Яременко: В России мир можно только отвоевать, а не выторговать

Глава фонда «Майдан иностранных дел» считает, что Минские договоренности изначально были обречены, так как политика должна наступать после того, когда люди перестают гибнуть, чего и дня нет на Донбассе. После лета, утраченного украинской и европейской дипломатией на отдых от «минского формата», политики, набравшись силы, вдруг возвращаются снова к старому и забытому, которое уже совершенно ясно было, не выполняется, то это плохо, цитирует Яременка replyua.net.
«Ситуация еще тем более выглядит для меня неприятной и оскорбительной, что нас подталкивают к этому аморальному, нереалистическому плану выполнения Минских договоренностей, те страны, которые не выполнили перед нами свои обязательства. Давайте вспомним, что Франция и Германия участвуют в Минских договоренностях как страны, которые должны обеспечить выполнение этих договоренностей и Украины, и России. Так вот, здесь вопрос теперь к французскому министру, который недавно побывал в Украине: а, что же он сделал для того, чтобы добиться выполнения Россией этих первых пяти пунктов плана минского урегулирования, которые касаются безопасности тематики? Следовательно, он не выполнил свои обязательства, как и его немецкий коллега. Вместо этого они пытаются за счет жертвы агрессии – Украины – создавать некую иллюзию продвижения вперед. Это не сработает», – считает Богдан Яременко.
По его словам, причин, конечно, гораздо больше. Они кроются в абсолютной нереалистичности формирований Минских договоренностей, в том, что план, как он создан, записанный Путиным... Кстати, он очень похож даже по форме, это бумага без подписей, это то, что подписывалось в 1991-1993 годах в Грузии. Там были подобные документы, где какие-то неясности, в непонятной последовательности, непонятные подписи. Все это отработано российской дипломатией, как система прикрытия своей вооруженной агрессии, как система прикрытия своей агрессивной внешней политики, которую она делает военными методами, а вовсе не за столом переговоров. Итак, там умышленно вложенные те ошибки, которые противоречат теории урегулирования конфликтов и практике, которая уже есть наработанная в мире. Там предложен подход, на который мы, украинцы, видимо, по отсутствию опыта могли купиться, когда мы поверили в то, что можно провести выборы и на следующий день получить назад свои территории. В то время, как практика урегулирования конфликтов свидетельствует о том, что без переходного периода, длительного, особенно, когда конфликт затяжной, когда есть десятки тысяч жертв с обеих сторон, когда есть огромные жертвы среди мирного населения, не только представителей вооруженных сил, когда фактически на территории нашей страны образованы квазигосударственные образования - «ЛНР», «ДНР», то, конечно, это требует определенного переходного периода, в течение которого будут найдены ответы на те вопросы, которых сейчас нет, из-за чего мы сейчас бьемся в такой агонии дипломатично-политической, пытаясь заставить Украину что-то делать.
«Нет ответа на вопрос постепенности передачи полномочий, проведения выборов, финансирование всего этого, передачи границы и так далее. Вот для всего этого должен существовать переходный период. Здесь я наблюдаю еще такую интересную тенденцию. Когда начинаешь говорить о проблемах, которые могут возникнуть в Украине, у государства Украина, людей, в связи с выполнением этого мертворожденного плана, европейцы отмахиваются от этих проблем в целом. Ну, вы же понимаете, для того, чтобы достичь большого результата, нужны большие страдания. Мол, это мы можем проигнорировать, потому что это все равно приведет к чему-то, что мы ожидаем, хорошего», – отметил Яременко.
Как отмечает активист, не утихают и споры о том, что давайте отдадим Донбасс – будет легче. Хочется спросить у критиков, что нам еще надо отдать, если вдруг Россия не успокоится? - Да, пойдет дальше. То есть, если Крыма и Донбасса будет мало. Понимаете, это очень опасный прецедент – разбрасываться территориями, за которые, тем более, уже погибли люди, наши люди, соотечественники погибли сейчас сознательно, выполняя свою миссию. Это преступление! «Хотя эта идея имеет определенную популярность. Мы проводили соцопрос. Где-то 5-7% украинцев готовы избавиться от этих территорий. Но опять же здесь так же, как и с этими политическими уступками Украины, к сожалению, даже, если мы отрежем свою территорию до Днепра, это не гарантирует нам мир и покой в отношениях с Россией. Другие ответы на этот вопрос: да, это очень болезненно, но честно надо сказать. Мы должны только отвоевать мир в России. Никакими переговорами мы не достигнем этой цели. Россия должна прийти к выводу, что у нее нет военного потенциала сломать Украину. Тогда, возможно, мы достигнем какого-то мира, подытожил Богдан Яременко.
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