Минулої ночі в Києві через ДТП загинуло 4 людини

У зв’язку з втратою керування над автомобілем у страшному ДТП на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі Києва загинули четверо чоловіків. Про це сьогодні, 2-го жовтня повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Київщини, передає replyua.net.
Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно о 4:55 у неділю. «Через невстановлені причини автомобіль марки ЗАЗ Део вилетів з проїзної частини та зіткнувся з стовпом лінії електропередач. В результаті сильного удару всі четверо молодиків, які знаходилися на той момент у автівці, отримали травми не сумісні з життям», - зазначається у інформаційному листі.
Їхні тіла передали для огляду судово-медичними експертами. «Поліції вдалося встановити особистості трьох загиблих: двоє з них мешканці Києва, третій – родом з Сумської області», - повідомили у поліції. Наразі правоохоронці допитують всіх можливих очевидців ДТП, встановлюють можливість існування записів відеокамер, які могли б прояснити причину аварії. За попередніми оцінками експертів, аварія сталася через втрату керування. Також існує версія про ймовірну поломку в автомобілі. Було заведено кримінальну справо щодо порушення ПДР.
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