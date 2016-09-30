Названий несподіваний вік, в якому секс для жінок найбільш приємний

Справжнє задоволення від інтимної близькості багато жінок починають отримувати після 50 років. Жінки в зрілому віці не тільки не втрачають інтерес до сексу, але і часто починають отримувати від нього більше задоволення, ніж в молодості. Про це свідчать результати опитування, проведеного американськими вченими з Університету Клівленда. Вчені також з'ясували, що до сексу, як до однієї з важливих потреб, жінки перестають ставитися лише після 70 років, інформує replyua.net.
За словами авторів опитування, жінки середнього віку, в тому числі ті, яким вже виповнилося 50 або 60 років, частіше повідомляли про свою задоволеність сексуальним життям, ніж 20-річні дівчата. Одним з можливих пояснень цього, як вважають дослідники, є дещо інше ставлення зрілих жінок до сексу – якщо молоді дівчата далеко не завжди готові обговорювати ті чи інші проблеми в цій сфері, з віком вони починають значно спокійніше ставитися до цієї теми, а як наслідок, проблеми ці не соромлячись обговорюють і вирішують.
Жінки 40 і більше років, які перебувають у стосунках, в більшості своїй, визнавали, що, швидше за все, отримували б більше задоволення від сексу, якщо б вони були в кращій фізичній формі. Однак в цілому це не дуже заважало їм насолоджуватися статевими контактами. Найчастіше занепокоєння з приводу впливу змін власного організму на якість сексу висловлювали жінки у віковій категорії від 40 до 49 років. У більш старшому віці занепокоєння відступало і жінки знаходили способи вирішувати і ці проблеми.
Раніше до висновку, що літні люди в більшості випадків люблять секс не менше, ніж молоді, прийшла інша група вчених, що представляють Іллінойській університет в Чикаго. Дослідники протягом деякого часу спостерігали за англомовними онлайн-спільнотами різних країн, призначених для людей старше 50 років. В результаті вчені прийшли до висновку, що, хоча деякі люди похилого віку інтерес до сексу, дійсно, втрачають, подібні випадки є скоріше виняток, ніж правило.
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