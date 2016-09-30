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Нусс: ЄС передає «привіт» Ситнику та Ко

Нусс: ЄС передає «привіт» Ситнику та Ко
Як передає replyua.net, комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом заявляє, що нові антикорупційні органи в Україні повинні продемонструвати, що вони готові наважитися взятися за значні та резонансні справи й довести їх до суду, що, за її словами, «буде доказом, що вони працюють».

«Українські платники податків, які фінансують бюджети антикорупційних установ, які утворились завдяки політичній волі Президента, більшої частини парламенту та українського уряду і Генеральної прокуратури в тому числі в першу чергу очікують результатів роботи НАБУ та САП, які мають звітувати не перед ЄС, а перед українцями в першу чергу», – зазначив Павло Нусс.

На його переконання, на жаль, НАБУ поки-що немає конкретних відповідей на багато запитань. В першу чергу мова йде про директора НАБУ Артема Ситника. Назара Холодницького це також стосується, і обом керівникам вкрай необхідно позбутися політичного підтексту щодо організації роботи та співпраці з ГПУ, СБУ, МВС та іншими силовими органами.

«На здивування більшості, але на сьогодні саме Генеральна прокуратура та Юрій Луценко демонструють ефективність в рамках антикорупційних програм, і спільними зусиллями з СБУ та МВС, ГПУ надає приклад НАБУ, принаймні, варто було б цим прикладом скористатися. Але ми ще чекаємо, сплачуємо податки на їх утримання, сподіваємось, що «прецедент Лещенка» то була одноразова політично вмотивована помилка директора НАБУ, яка більше не повториться та не буде користуватися лояльністю Холодницького. Чекаємо, хоч і залишилось не довго. Буде рішення на користь відставок очільників нових антикорупційних інституцій або на користь збільшення до них кредиту довіри – все залежить від їхньої ефективності. Але часу для очікувань критично мало. Тому, ЄС дає сигнал українській владі, що треба рішення, треба дія», – пояснив Павло Нусс.

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