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ЕС готовит для Украины два варианта, - эксперт

ЕС готовит для Украины два варианта, - эксперт
Украинцев могут готовить к двум вариантам – в первом будут доказывать, что Европа особо и не нужна, а во втором будут убеждать, что мы победили, несмотря на некоторые нюансы.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Константин Бондаренко. По словам украинского политолога, дела в Европе складываются не лучшим образом – Орбан является основным союзником Путина, чешский президент делает не очень дружелюбные заявления в адрес Украины, у австрийцев работает пророссийское лобби, а во Франции и Германии реализуется сценарий Путина. Также, пишет Бондаренко, Польша уже не является адвокатом Украины, а выход Великобритании из Евросоюза стал главной победой Кремля.

По мнению политолога, около 30 процентов украинцев после появления возможностей могут уехать в Европу, и в ЕС все это понимают и даже знают, что страны Европы не смогут справиться с таким потоком мигрантов. Впрочем, несмотря на все негативные моменты, отмечает Бондаренко, спикер парламента заверил в том, что все внутренние процедуры Евросоюза, касающиеся предоставления безвиза Украине, должны быть завершены не позднее конца октября.

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
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29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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