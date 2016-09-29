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Обвинительный акт России – немалая заслуга украинской дипломатии и лично Порошенко – политолог

Обвинительный акт России – немалая заслуга украинской дипломатии и лично Порошенко – политолог
Такое убеждение высказал украинский политолог Владимир Фесенко. По его словам, активная дипломатическая работа дала свой результат. Если посмотреть, с кем президент Украины Петр Порошенко встречался за последние 1,5 года, то это как раз руководители Австралии, Малайзии, Голландии. И обязательно на этих встречах обсуждались вопросы наказания виновных в этой трагедии. Поэтому украинская дипломатия здесь сработала на отлично, но все, к сожалению, зависит от нас, цитирует Фесенка replyua.net.

«А вот удастся ли наказать причастных к этому убийству, то это зависит от многих обстоятельств. Не хочется так говорить, потому что это, как оксюморон, парадокс, «добрая воля» России. Мы не видим «доброй воли» России. Но от поведения руководства всех стран, которые пострадали, в значительной мере будет зависеть наказания лиц, причастных к этому убийству. Я не думаю, что был бы лучшим вариант с судебным процессом на территории Украины. Теоретически это возможно. Но, с точки зрения международного эффекта, ощущение международной справедливости, лучше, чтобы этот процесс был проведен на территории одной из стран, чьи граждане пострадали в результате этого массового убийства», – отметил Владимир Фесенко.

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