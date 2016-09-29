Кто бы и что не говорил, а международный трибунал России обеспечен – экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ

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Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что по-разному можно оценивать то время, которое было потрачено Комиссией, которая расследовала гибель пассажирского «Боинга» над Донбассом. Прошло 2 года, спустя которые выводы, буквально все остались в таком же ракурсе, они подтверждают вину России, цитирует слова Романенка replyua.net.«Безусловно, уже можно констатировать то, что международный трибунал так или иначе будет рассматривать детальные доказательства для того, чтобы все это было передано в суд, рассмотрено, было убедительно, был соответствующий приговор. Поэтому Россия уже не отвертится», – отметил Игорь Романенко.По его словам, если давать оценку этого этапа, то это можно назвать техническим доказательством того, что выстрел был произведен ЗРК. «То есть я через сутки сообщил, а американцы через 4 суток сказали, что был уничтожен ракетой с земли. Они так коротко, а я более подробно, что это был «Бук». Куратор сепаратистов Гиркин сдал первым террористов своей уже крылатой фразой в сети фейсбук «птичкопад». Сначала они докладывали своим российским руководителям о том, что, как и планировалось, сбитый украинский самолет, скорее всего, Ан-25, военный и так далее. Даже группа СМИ из России, по-моему, Russia Today, уже были там, чтобы снять «горячий» сюжет. Начали снимать, они уже были заведены в этот район, очень быстро там появились. То есть все это готовилось. Но показали. И имеем то, что имеем», – рассказал военный.Техническая часть закончилась, было доказано, что это ЗРК «Бук». «Бук» и ракета – оно этого касалось. Там так проходит легонько, но именно такой модификации, которая была произведена после того, как распался СССР. В Украине априори такого оружия не могло быть!