Новое заявление Савченко: Майдан стоял за федерализацию Украины

Как передает replyua.net, народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире одной из радиостанций подтвердила свою позицию относительно «особого статуса» для всей Украины, а не только Донецкой и Луганской областей. По словам Савченко, именно за это, оказывается, стоял Майдан, а также погибли люди.
«Когда были подписаны Минские договоренности, наибольшее возмущение у людей вызывали именно пункты об амнистии и особый статус. Особый статус – это прямой интерес России, чтобы иметь влияние на Донбасс так же, как на Приднестровье в Молдове. Этого нельзя допустить. Я считаю, что народ не поймет – за, что мы умирали, если предоставлять особый статус каким-то отдельным регионам Украины. Это должно быть распространено на всю территорию Украины, и должно нести только развитие. Это может быть самоуправление. Многие говорят, что это похоже на федерализацию – похоже, но не совсем. Очень многие термины люди не понимают. Поэтому я не думаю, что это будет плохо. Майдан, в принципе, стоял за то же – чтобы не было централизации власти в руках одного человека», – рассказала Надежда Савченко.
Еще до революции Достоинства Донецкая и Луганская области имели особые торговые отношения с Ростовской областью. Такая же форма отношений на Львовщине с Польшей, но этого мало. Понятие особого статуса до конца не раскрыто. Непонятно, что они хотят засунуть в Конституцию под этим понятием. Это должно быть отражено, раскрыто полностью, донесено до каждого украинца. «Я вижу децентрализацию еще с большими полномочиями общин на месте, с большими функциями самоуправления. Но при таком составе правительства, Верховной Раде и президенте начинать что-то рано, любое хорошее начинание рухнет», – считает Савченко.
Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает внести изменения в «закон Савченко», согласно которому один день в СИЗО засчитывается за два дня в колонии. Его аргументы – преступники выходят на свободу раньше и продолжают совершать преступления. У нардепа от «Батькивщины» свой взгляд на это. « Закон Савченко» никого не выпускает, эти люди все равно, рано или поздно, вышли бы. Этот закон защищает права человека. У нас действует презумпция невиновности, и если вина человека не доказана, почему он должен сидеть в СИЗО? Очень многие люди могут сидеть в СИЗО по пять, семь, шестнадцать лет. Если бы у нас были четко установлены рамки ведения следствия, это можно было бы понять, а у нас нет четких рамок. Это претензия вообще ко всей системе. Закон был принят для того, чтобы заставить систему постсоветского периода, которая привыкла работать «ментовскими» и «мусорскими» методами, начать работать честно, быстро, умело», – прокомментировала Савченко.
Имеет свое мнение Надежда Савченко и на обмен пленными. Процесс обмена должен быть вне политики. Это должны быть чисто военные обмены, командиры должны договариваться между собой. Когда этот вопрос подняли до политического уровня и загнали в Минские договоренности, к цене жизни человека докрутили политическую цену. И теперь, конечно, людьми можно играть как угодно. Обмен пленными должен быть отграниченным от политики. Точно так же, как у нас до сих пор никто не знает в стране – война или АТО? Если АТО, то воюет МВД, СБУ, и они должны заниматься обменом пленными. Но, что тогда там делает армия? А если у нас война, то все-таки воюет армия, и обменом пленными должно заниматься министерство обороны. Центр обмена пленными должен был быть создан при ВСУ. Я не могу понять, почему мы создали его при СБУ. И, почему у нас все так перевернулось за два года. Если сложилась такая гибридная война, если идут заявления, что с террористами мы переговоры не ведем – тогда давайте располитизируем этот процесс. И говорим, что люди имеют только цену жизни людей.
На вопрос журналиста о связи Надежды Савченко с Викотором Медведчука, нардеп отказалась прямо отвечать, заявив следующее: «Меня вообще удивляет, что происходит в нашем медийном пространстве. Люди, если вы хотите скандалов, идите на рынок и не будьте профессиональными журналистами. У нас очень мало внешнего освещения, мы мало знаем, что происходит в Сирии, в мире. Зато мы постоянно толчемся, отвлекаем внимание. Это потому, что у нас все каналы олигархические, купленные кем-то. И война ведется одного канала против другого, олигарх «мочит» олигарха. И делаются скандалы на отвлечение людей от реальной истины. Не комментирую я свою связь с Медведчуком. Я устала объяснять одно и то же двести тысяч раз».
Также Савченко заявила, что не видит ничего странного в том, что она часты гость на канале Newsone, владельцем которого является Евгений Мураев. Его обвиняют в очень пророссийских взглядах. В 2014 году он летал в Госдуму России, его там называли защитником «русского мира». «Сейчас Евгений депутат Верховной Рады, избранный народом, легитимный и все такое. Я не знаю, кто и чем занимался в 2014 году. К сожалению, не было у меня возможности контролировать эту ситуацию. И сейчас разбираться в этом я тоже не собираюсь. Я не теми темами занимаюсь, сейчас надо работать на будущее. Я хожу ко всем журналистам, которые меня приглашают. Я никому не отказываю, если есть желание со мной работать. У меня нет даже времени смотреть, что говорят те каналы. Я не включаю телевизор, у меня нет интернет-пространства, я живу реальной жизнью», – резюмировала Надежда Савченко.
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