В «ДНР» ще один лідер сепаратистів змінив м’яке крісло на «підвал»

У «ДНР» продовжується відверта травля та гризня всередині угрупування. Так, затриманий і заарештований керівник сепаратистського «гуманітарного» батальйону «Ангел» Олексій Смирнов. Як повідомляється, Смирнов перед своїм зникненням попереджав соратників, що може пропасти. Через тиждень після його зникнення виявилося, що він затриманий «МГБ ДНР» за звинуваченням у зберіганні вибухівки, повідомляє replyua.net, з посиланням на блогера Дениса Казанського.
Бойовики оприлюднили в соцмережах його звернення, де він плутаним голосом розповідає, що затриманий – за використання підроблених документів і зберігання вибухівки. І в усьому співпрацює зі «слідством». «Я повністю усвідомлюю свою провину. Прошу нікого не повторювати моїх помилок. І я сподіваюся, що наші заслуги перед «республіками» пом'якшать мій злочин, і ми скоро побачимося. Я хочу попросити вибачення у всіх людей і співробітників, хто нам довірився», - сказав бойовик.
Так званий «гуманітарний батальйон «Ангел» діяв на території, підконтрольній бойовикам «ДНР», а його лідер Олексій Смирнов збирав зі своїх передплатників гроші і гуманітарну допомогу для мирних жителів, які співчувають сепаратистам.
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