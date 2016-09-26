Українці мають зробити перший крок у боротьбі проти візових махінацій - польський дипломат

Представники дипломатичного відомства Польщі в Україні розуміють існування махінацій щодо видачі віз. Вони запевняють, що перший крок до вирішення даної проблеми мають зробити саме громадяни України. Про це під час розмови з представниками польського видання «Наш вибір» розповів посол Польщі в Україні, екс-керівник фонду «PAUCI» Ян Пєкло, передає replyua.net.
«Найбільшою проблемо на сьогоднішній день являється система захисту даних в мережі Інтернет щодо бронювання терміну внесення документів сторонніми особами, які дещо згодом перепродують ці терміни», - зазначив він. Пєкло переконаний, що цю проблему можна побороти лише завдяки тому, якщо хтось звернеться до суду і знайдуться свідки, які зможуть підтвердити факт шахрайства або корупційної діяльності.
«Цю систему неможна ніяк побороти крім того, що люди самі почнуть боротися замість того, щоб свідомо нести гроші злочинцям. На мою думку, в даній ситуації потрібно діяти виключно в законодавчій площині. Потрібно притягувати до відповідальності тих осіб, які займаються вимаганням грошей. І тут ключовою зброєю у боротьбі має стати свідомість населення. Повинна з’явитися рішучість у боротьбі проти цієї проблеми», - наголосив він.
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