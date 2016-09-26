валюта
СпецтемаПавел Нусс: Дождались. «Батькивщина» предложила федерализацию Украины

Українці мають зробити перший крок у боротьбі проти візових махінацій - польський дипломат

Українці мають зробити перший крок у боротьбі проти візових махінацій - польський дипломат
Представники дипломатичного відомства Польщі в Україні розуміють існування махінацій щодо видачі віз. Вони запевняють, що перший крок до вирішення даної проблеми мають зробити саме громадяни України. Про це під час розмови з представниками польського видання «Наш вибір» розповів посол Польщі в Україні, екс-керівник фонду «PAUCI» Ян Пєкло, передає replyua.net.

«Найбільшою проблемо на сьогоднішній день являється система захисту даних в мережі Інтернет щодо бронювання терміну внесення документів сторонніми особами, які дещо згодом перепродують ці терміни», - зазначив він. Пєкло переконаний, що цю проблему можна побороти лише завдяки тому, якщо хтось звернеться до суду і знайдуться свідки, які зможуть підтвердити факт шахрайства або корупційної діяльності.

«Цю систему неможна ніяк побороти крім того, що люди самі почнуть боротися замість того, щоб свідомо нести гроші злочинцям. На мою думку, в даній ситуації потрібно діяти виключно в законодавчій площині. Потрібно притягувати до відповідальності тих осіб, які займаються вимаганням грошей. І тут ключовою зброєю у боротьбі має стати свідомість населення. Повинна з’явитися рішучість у боротьбі проти цієї проблеми», - наголосив він.

Горячая тема: Кобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
26 сен 2016
8389

Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто

Как передает replyua.net, в Украине в скором времени может резко подорожать бензин и другие виды топлива. Причиной этого станут изменения налогового законодательства – соответствующий законопроект


Свежие новости

В Колумбии подписано соглашение о долгожданном мире

Українці закликали Ізраїль «розставити всі крапки над «і»

В Москве прошел шабаш "сепаров" со всего мира

Про Крим забули на правозахисній конференції

Конфлікт між двома ядерними державами загострюється

Личный спектакль для министра здравоохранения РФ: открытие фейкового сосудистого центра в Евпатории

У Північній Кореї заявляють, що можуть навчити США демократії

В Азербайджане прошел референдум об изменении Конституции

В Венеции вновь разразился "лодочный" скандал

Обама знову глибоко стурбований

Жебривский: Донецким паралимпийцам выплатят денежные премии из облбюджета

Один із грузинських політиків найближчим часом покине Україну

В Боснии и Герцеговине резко обострился государственный конфликт на почве сепаратизма

Сьогодні російські ЗМІ «бомбить» як ніколи – блогер

Глава Администрации президента задержан в связи с обвинениями в получении взятки

Разрушен самый красивый пляж планеты (ФОТО)

Донік: про проблеми МВС традиційно всі мовчать

Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто

Кобзон нарешті визнав, що окупований Крим – непосильна для Росії ноша

Запрет абортов в Польше будет иметь последствия для Украины – эксперт

 Новости за день