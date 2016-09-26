Міністерство соціальної політики займається осучасненням пенсій

Замісник голови Міністерства соціальної політики Мущинін Віталій зазначає, що до кінця поточного тижня буде завершено переговори щодо створення нових підсистем у пенсійній системі та передадуть ініціативи на ухвалення до парламенту. Про це він повідомив під час свого виступу на Всеукраїнському зібранні ветеранського активу, інформує «УНІАН», передає replyua.net.
Представник Мінсоцполітики наголосив, що наразі його міністерство та Пенсійний фонд займаються питанням осучаснення пенсійної системи в Україні. Конкретно створюється проект закону, який має кардинально змінити пенсійне нарахування та виплати.
«Ми пропонуємо Кабінету міністрів прийняти єдиний показник середньої заробітної платні по Україні. На даний момент про якісь числа говорити ще зарано, оскільки досі тривають дискусії з цього питання. Проте вже до кінця цього тижня ця тяганина має завершитися і законопроект буде передано а розгляд до Верховної Ради», - зазначив Мущинін. За його словами, якщо буде прийняте позитивне рішення, то більш ніж для 3.3 мільйонів осіб пенсію буде підвищено в середньому на 285 гривень. «І це не враховуючи перерахування, які мають відбутися першого грудня поточного року», - наголосив заступник міністра.
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