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Порошенко розповів про кількість військової техніки РФ в зоні АТО

Порошенко розповів про кількість військової техніки РФ в зоні АТО
На тимчасово окупованій території Східної України знаходиться близько 700 одиниць танків Російської Федерації. Про це під час розмови з кореспондентами американського телевізійного каналу CNN розповів президент України Петро Порошенко, повідомляє його прес-центр, передає replyua.net.

В той самий час глава держави зауважив, що окрім танків на території самопроголошених республік знаходиться понад 1240 одиниць артилерійських установок. Більше тисячі бронетранспортерів та близько 300-т реактивних систем залпового вогню. Також президент наголосив і на численній кількості проросійських найманців, ряди яких поповнюються з території РФ.

Також Порошенко згадав і про випадок, коли у 2014 році військовослужбовцями Збройних сил України було затримано 22 десантників ЗС РФ. На цьому він наголосив, коментуючи слова росіян та президента Росії, що нібито на непідконтрольних українській владі частинах Донбасу російських силовиків немає. Як зазначалося раніше, за інформацією від ООН, загальна кількість жертв війни на сході України за ввесь її період, включаючи обидві сторони протистояння та мирне населення, склала понад 9 тисяч 640 осіб. Близько 22.5 тисяч осіб в результаті путінської агресії дістали поранення.

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