Що НАЗК знайшло підозрілого у громадянстві родичів кількох чиновників?

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє дані стосовно наявності громадянства у інших державах у представників родин деяких осіб, які вже оприлюднили свої електронні декларації у Єдиному реєстрі декларацій. Про це сьогодні, 26-го вересня, повідомив прес-центр відомства, передає replyua.net.
«Питання стосується внесеної інформації до Єдиного реєстру декларацій щодо наявності громадянства окремих родичів декларантів у Республіці Вануату. Безпосередньо перевіряються дані щодо Мосейка Я. В., Колесника А. В., та інших», - зазначається у інформаційному листі.
Наприклад у декларації судді Якова Мосейка вказано, що дві його доньки Тетяна та Валентина являються громадянами Вануату. Відповідно до інформації з декларації керівника Смілянської районної державної адміністрації Черкащини Колесника Андрія, його законна дружина Ольга також являється громадянином вищезазначеної республіки. Результати проведеного розслідування буде оприлюднено відразу ж після його завершення. У НАЗК не уточнили мету проведення розслідування. Що саме могло зацікавити відомство у даній ситуації також не пояснюють і експерти. Будемо чекати на результати.
Горячая тема: Кобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter