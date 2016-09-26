Бразилия и Украина начинают сотрудничество в аграрной отрасли

В пресс-службе Украинского клуба аграрного бизнеса сообщили о том, что во время седьмой Международной конференции аграриев «Эффективное управление агрокомпаниями» между украинской стороной и представителями Бразильского сельскохозяйственного общества был заключен меморандум о двустороннем сотрудничестве.
Как информирует replyua.net, Алекс Лисситса, президент Украинского клуба аграрного бизнеса, рассказал о том, что до того, как Бразилия стала одной из самых мощных аграрных стран в мире, она имела схожие с Украиной проблемы. Президент отметил, что обоюдные намерения украинской и бразильской сторон были подкреплены подписанием важного меморандума. Также обе стороны хотят поделиться опытом сразу в нескольких областях – в сфере внедрения реформ в сельском хозяйстве, а также в области менеджмента.
По словам Лисситсы, главной целью сотрудничества между Бразилией и Украиной станет решение различных экономических вопросов для достижения выгоды. Напомним, что недавно Европейский инвестиционный банк заявил о том, что готов выделить четыреста миллионов евро на крупные проекты в аграрной отрасли Украины.
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