Пономарь: Беларусь дрейфует в сторону Запада

Насыщенная рабочая неделя уже приближается к завершению, и сегодня появилось несколько важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, Беларусь продолжает дрейфовать в сторону Запада: накануне в США прошла встреча Карпентера, помощника министра обороны Соединенных Штатов, и Макея, главы МИД Беларуси. Во время переговоров были затронуты темы взаимодействия США и Беларуси в военной обстановке нарастания напряженности в Восточной Европе. Также, отмечает Пономарь, ранее он уже прогнозировал – нормандский формат больше не существует или почти не существует. Пришла новость из Польши – там хотят участвовать в новом формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
Кроме того, накануне в Сирии был сбит еще один асадовский СУ-22, а власти Индии одобрили закупку у Франции больше трех десятков истребителей четвертого поколения, а ведь кто-то чуть раньше хотел впарить индийцам МиГ-29. Генпрокуратура Украины снова радует своей работой, а также, пишет эксперт,- сегодня Пристайко, заместитель главы МИДа, встретится с Вершбоу, заместителем генсека НАТО.
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