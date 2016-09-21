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Паламарчук: в Украине возросло количество преступлений

Паламарчук: в Украине возросло количество преступлений
Только в период с января по август текущего года количество преступлений в Украине увеличилось почти на 27 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, и на 35 процентов по сравнению с периодом январь-август 2014 года. Как передает replyua.net, сегодня такую информацию предоставил Николай Паламарчук во время заседания Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По словам первого заместителя председателя этого комитета, в Украине зафиксирован «небывалый рост преступности по сравнению с предыдущими годами». Паламарчук представил данные Генеральной прокуратуры за 2014, 2015 и 2016 годы и отметил, что самый большой процент роста был зафиксирован по количеству тяжких преступлений. По сравнению с 2014 годом количество тяжких преступлений увеличилось на 46 процентов.

В то же время, подчеркнул Паламарчук, продолжает сокращаться количество дел, переданных в суд, и цифра уменьшилась почти в два раза. По мнению первого заместителя, множество тяжких преступлений так и не удалось раскрыть, в том числе убийство журналиста Павла Шеремета. Доля краж в общем количестве совершенных преступлений достигает 60 процентов.

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