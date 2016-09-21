Больше половины украинцев считают себя счастливыми людьми, - опрос

Примерно 68 процентов взрослого населения Украины считают себя счастливыми людьми, еще около 88 процентов уверены, что счастье существует.
Как информирует replyua.net, такие данные приводит компания Research&Branding Group, которая провела в нашей стране опрос. Число украинцев, которые верят в счастье, за последнее время увеличилось – на юге страны с 81 до 84 процентов, в центральных регионах – с 86 до 91 процента, в восточных областях – с 73 до 84 процентов, а на западе – с 79 до 91 процента. Также увеличилось число граждан, которые с уверенностью могут сказать, что они счастливые люди. Самый большой «прирост» счастливчиков социологи зафиксировали в западных областях – 76 процентов. На юге проживают около 62 процентов счастливых людей, на востоке – 60 процентов, в центре – 71 процент.
По словам социологов, ощущение счастья неразрывно связано с возрастом – чем моложе человек, тем он счастливее. А вот самыми несчастными в Украине оказались граждане старше 60 лет – таких только 57 процентов в среднем по стране. Что касается украинской молодежи, то около 81 процента молодых людей заявили, что они абсолютно счастливы.
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