Тимошенко пропонує урізати витрати на нацбезпеку – журналіст

Як передає replyua.net, під час вчорашнього виступу лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко на засіданні бюджетного комітету стало зрозумілим, що, прикриваючись гаслами виборчої компанії на кшталт – всім великі зарплатні, пенсії, соцвиплати і маленькі тарифи, Тимошенко добивається зменшення фінансування на оборону воюючої України. Про це на своїй сторінці в соцмережі facebook пише журналіст Дмитро Вовнянко.
«Водночас. Нещодавно радник Президента України Юрій Бірюков писав, що Міністерство оборони вимушене воювати і забезпечувати армію в умовах постійного недофінансування. Міністерство оборони говорить що треба 130%, зі скрипом втискається до 100%, Верховна Рада дає відсотків 70 – і як хочеш, так і воюй», – написав журналіст.
За його словами, нинішній бюджет ледь не перший, коли розходи на нацбезпеку затверджені на рівні чітких 5% від ВВП країни. Так як в розвинутих країнах НАТО.
На переконання Дмитра Вовнянко, ось це і бентежить Тимошенко, яка вже відома своїм спітчем «чорні полковники» - про учасників АТО. Тимошенко ніхто й ніколи не бачив у зоні АТО, вона невідома допомогою учасникам АТО (крім Савченко), або бодай якоюсь чіткою позицією про АТО. Тимошенко і її оточення харківська Батьківщина звинуватила в свідомій співпраці з Партією регіонів – коли масово покидала ряди партії. Натомість – свого часу військова прокуратора РФ дивним чином припинила справу проти Юлії Тимошенко і саме Росія першою й найбільше збурилася на арешт Тимошенко Януковичем.
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