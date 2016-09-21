Ердоган заявив Порошенко про небажання визнавати Крим російським

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв Петру Порошенко підтримати територіальні претензії України на Крим. Відзначається, що Анкара не змінить свою позицію, незважаючи на потепління відносин з Москвою та позицію Путіна, передає replyua.net.
Президент України Петро Порошенко провів на полях 71-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку провів зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. В ході бесіди Ердоган запевнив Порошенко, що Анкара і надалі буде надавати Києву підтримку «в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності» автономної республіки Крим, яка є територією України, повідомляється на сайті українського лідера.
Ердоган запевнив українського президента в тому, що діалог Анкари з Москвою не позначиться на позиції турецької влади «про невизнання анексії Криму та засудження порушення прав кримських татар». Крім того, лідери України та Туреччини обговорили питання торгівлі, інвестицій і домовилися про зустріч робочої групи з енергетики. Порошенко також запросив турецькі компанії інвестувати в українські підприємства промислового комплексу.
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