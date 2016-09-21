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Житель Прикарпатья нашел бивень мамонта

Житель Прикарпатья нашел бивень мамонта
Уникальный предмет нашел во дворе собственного дома житель Прикарпатья. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, житель Верхнего Вербижа во время работ на своем участке откапал бивень мамонта весом более трех килограммов и длиной 35 сантиметров. По мнению ученых, которые уже успели изучить находку, ее возраст может составлять несколько тысяч лет. Бивень мамонта находился на глубине около пяти метров, и мужчина обнаружил его, когда копал колодец.

По словам исследователей, для них остается большой загадкой, как этот предмет мог пролежать под землей тысячи лет, но при этом отлично сохраниться. Житель села сначала не придал находке никакого значения, подумав, что выкопал обычный камень, однако он проверил «камень» и ударил по нему, после чего бивень немного раскрошился. Мужчина отвез его в Черновицкий национальный университет, где и было установлено «происхождение» находки.

Бивень сразу законсервировали, а также оформили на него документ. По словам Николая Илькива, преподавателя университета, в Прикарпатье было очень много мамонтов, и вымерли они на этой территории около 13 тысяч лет назад, в ледниковый период.

Житель Прикарпатья нашел бивень мамонта

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