Президент обещал в августе, Еврокомиссар обещает в октябре. Когда же на самом деле в украинцев будет «безвиз»?

Как передает replyua.net, общественность увидела свежее заявление комиссара ЕС по вопросам расширения европолитики соседства Йоганнеса Хана об отмене виз в октябре для украинцев. Является ли это европопулизмом или украинцам и правда стоит готовить биометрические паспорта? Своим мнением поделился обозреватель по вопросам европейской тематики Анатолий Марциновский.
У людей, которые пытаются отслеживать перипетии нашего пути к безвизовому режиму, уже голова кругом от многочисленных прогнозов. В 20-х числах августа президент Порошенко объявил, что безвизовый режим будет за считанные недели, затем – до конца осени. Теперь комиссар заявляет, что «безвиз» будет к концу октября. Кто прав и кому верить?
«Я не знаю, как считает комиссар и как считает президент Порошенко, но предоставление безвизового режима – это процедура. Сначала решение должен принять Европейский Парламент, затем Совет Евросоюза. Это все должно быть подписано, опубликовано в официальном журнале ЕС и через 20 дней оно вступает в силу. Институты Евросоюза не работают каждый день, у них есть определенный календарь. 26-го сентября этот вопрос будет голосоваться в профильном Комитете Европарламента по гражданским свободам и внутренних делам. Будем надеяться, что он пройдет. Далее свое слово должен сказать Европейский парламент. Затем наш вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал Европарламента. Европарламент в октябре заседает два раза: с 3-го по 6-е и с 24-го по 27-е. Я не верю, что из Комитета за неделю придет документ, все это дольше делается. И я не вижу оснований для форсирования этого решения. Существуют наоборот политические причины, которые побуждают не спешить. Вероятно Европарламент проголосует с 24-го по 27-е. Затем Совет Евросоюза по вопросам юстиции и внутренних дел, который состоит из министров внутренних дел всех стран Европейского Союза, должен также принять это решение. Он заседает 13-14-го октября и мы, очевидно, туда не вписываемся. Следующее заседание – аж в декабре (8-9го)», – рассказал Анатолий Марциновский.
Если Совет проголосует, тогда определенное время уйдет на подготовку закона. Это подготовка к подписанию президентом Европарламента и министром иностранных дел страны, председательствующей в ЕС. Затем он печатается в официальном журнале и на 21-й день вступает в силу.
Тот же комиссар Хан ранее заявлял, что после августовской скандальной истории с электронным декларированием в Украине теперь ЕС будет пристально следить за дальнейшим развитием ситуации – это напрямую касается безвизового режима.
«Похоже на то, что Европарламент очень положительно настроен относительно Украины и должен проголосовать. Поэтому не надо бояться, что в Европарламенте выступит кто-то вроде Марин Ле Пен и скажет о миграционной угрозе из Украины и какая-то часть европарламентариев согласится. Предварительное обсуждение, которое было в начале сентября, показало позитивный настрой. Большей проблемой является Совет Евросоюза. ЕС привязывает предоставления безвизового режима Украине, так же, как и Грузии, до принятия законодательства, которое позволит приостанавливать безвизовый режим в случае, если страна, которая его имеет, вносит поправки, вызывающие миграционный риск», – отметил Марциновский.
Если говорить о политике расширения – мы помним начало Евромайдана, соглашение об ассоциации, зоне свободной торговли. Очень много было оговорок, что все это сыграет в минус для Украины. Сейчас мы имеем зону свободной торговли. Уже можно подвести небольшие итоги и дать ответ скептикам на упреки, которые они озвучивали. В зоне свободной торговли мы только с 1-го января, до того были автономные торговые зоны свободной торговли. Мы не можем сказать, что оправдались все прогнозы 2013 года. Тогда говорили о преимуществах соглашения об ассоциации. Говорили, что это усилит конкуренцию на украинском рынке, так как качественные европейские товары придут в Украину. Этого не произошло, прежде всего, из-за обвала гривны, снижения покупательной способности Украины. Нам выгодно экспортировать, а выгоды у импортеров нет. Хуже всего, чего не произошло, на сегодня не реализуется стратегическое преимущество соглашения об ассоциации – это превращение Украины в площадку для инвестиции новых технологий, которые могли бы сюда прийти, если бы последовательно и добросовестно реализовывались обещанные реформы. Военный конфликт – тоже в определенной степени предостережение для инвесторов. Но коррупция и незащищенность инвесторов отпугивает не меньше, резюмировал эксперт.
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