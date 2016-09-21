Политические партии создают свои ветеранские союзы, – ветеран АТО

Как передает replyua.net, председатель Всеукраинского союза ветеранов и инвалидов АТО Тарас Ткалич рассказал о реабилитации ветеранов АТО, а также о том, как некоторые военнослужащие, которые не были в горячих точках, возглавляют «карманные» союзы АТО при политических партиях.
«Процессом реабилитации ветеранов занимаются сугубо волонтеры, а государство очень мало этом уделяет внимания. Очень много средств чиновники отдают людям, которые совсем не занимаются этой реабилитацией, имеют частные санатории. Средства туда идут, а мы имеем проблемы, когда ребята туда приезжают, а их селят в спортзале на матрасах в спальных мешках. То есть речь идет о том, что определенные частные предприятия будто берут на себя обязательства в реабилитации бойцов, а в итоге этого не осуществляется, в результате теряются государственные средства. Мы формируем группы, отправляем людей на Закарпатье, Карпаты, в Словакию, Австрию – все это благодаря волонтерам. К сожалению, я ни разу не слышал, чтобы этим занималась государство», – рассказал Ткалич.
У нас есть амбициозная цель – построить современный реабилитационный центр в рамках деятельности союза. Бюрократия мешает. У нас есть люди, которые помогают. Мы нашли землю, лес озеро и сейчас просим, чтобы передали эту землю или под нашу организацию, или под какой-то фонд, который будет заниматься и строить на этом участке современный реабилитационный центр. Нам помогают иностранные государства и их общины. Я был в Канаде и там меня поразил факт, что там единственная ветеранская организация, которой вскоре будет 100 лет. Создали ее ветераны Первой мировой войны. В организацию входят все военные ветераны, ветераны полиции и пожарные, рассказывает боец.
В нашей же стране уже более 400-от ветеранских организаций. Это потому, что очень много партий под себя создают организации, многие регистрируют организации, чтобы получить от государства средства. «По опыту Канады я понял, что там государство вообще не помогает финансово, а если и помогает, то постфактум, когда видит какую-то деятельность», – отметил Тарас Ткалич.
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